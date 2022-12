TIM offre 2 promo da 100GB in 5G e un nuovo servizio gratis per le chiamate

Quello che si era un po’ perso di vista, almeno fino a cinque o sei anni fa, era la convenienza delle offerte e dei gestori stessi. C’erano infatti promozioni piene di contenuti tra giga, minuti ed SMS, biasimando però quello che era il prezzo finale. Tra i provider che spesso hanno proposto soluzioni del genere sfruttando tali termini c’è stato sicuramente TIM, il migliore dei gestori per quanto riguarda la qualità.

TIM lancia due nuove offerte di altissimo livello insieme ad una grande novità che però riguarda solo alcuni smartphone

Da diverse settimane si discute su quali siano le migliori offerte del mondo mobile che potrebbero convincere i clienti a cambiare gestore. Quelle lanciate da parte di potrebbero essere ciò che in tanti cercano, visto che riescono a conciliare tanta qualità insieme a quantità e convenienza. A rispondere a tutte queste caratteristiche ci pensano le nuove due offerte della gamma Wonder, la FIVE e la SIX.

La prima delle due offre ogni mese minuti senza limiti per le telefonate verso fissi e mobili, 1000 messaggi verso tutti e 70 giga di traffico dati in 5G per un prezzo finale di 7,99 € al mese. La seconda cambia per quanto riguarda i giga, i quali diventano 100 in 5G al prezzo di 9,99 € al mese.

Una grande novità lanciata da TIM negli ultimi giorni inoltre riguarda un aspetto considerevole: la possibilità di effettuare chiamate con la rete internet di casa. Il nuovo servizio Voce Wi-Fi consente quindi di chiamare sfruttando la compatibilità del proprio smartphone. Questa la lista di quelli al momento abilitati: