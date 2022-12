Non è stata la prima azienda a produrre auto elettriche, ma da allora il nome Tesla è diventato sinonimo di tecnologia. Nonostante la notorietà dell’azienda, in pochi sanno come è stato scelto il nome e a chi rende omaggio.

L’attuale CEO Elon Musk non ha avuto voce in capitolo sul nome, poiché è entrato a far parte della società dopo che era già stata costituita.

Il nome di Tesla è stato effettivamente pensato nel ristorante Blue Bayou di Disneyland, quando il cofondatore di Tesla Martin Eberhard lo ha presentato alla sua allora fidanzata, e ora moglie, Carolyn, secondo Business Insider.

Eberhard ha scelto il nome, dopo mesi di insuccessi, per onorare Nikola Tesla, l’inventore serbo-americano che ha creato il motore elettrico utilizzato nelle auto oggi in vendita in tutto il mondo.

Ecco la storia di un nome che oggi è conosciuto in tutto il mondo

Nikola Tesla emigrò negli Stati Uniti nel 1884 e inizialmente lavorò per Thomas Edison, dove fu incaricato di migliorare il sistema di alimentazione DC di Edison.

Tesla ed Edison alla fine hanno avuto un litigio dopo che Edison respinse i piani proposti da Tesla di utilizzare un sistema di alimentazione CA, e ciò portò alla decisione di entrare a far parte della Westinghouse Electric Company. Una decisione che segnò l’inizio della “Guerra delle correnti” tra il sistema di alimentazione DC di Thomas Edison e il sistema di alimentazione AC di Tesla.

Tesla alla fine ha prevalso e la sua eredità innovativa sopravvive ancora oggi nell’azienda di auto elettriche di Musk.