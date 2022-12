Tutte le offerte di euronics sono indubbiamente alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, i prezzi sono economici e con alle spalle una buona selezione di prodotti da non perdere assolutamente di vista, anche dal risparmio superiore alle aspettative.

La campagna promozionale è pronta per fare la differenza, tutti gli acquisti possono indubbiamente essere completati in ogni negozio sul territorio, offrendo così agli utenti di approfittare delle riduzioni, senza i classici vincoli e differenze che in genere caratterizzano il brand in questione.

Euronics, le nuove offerte sono davvero da non perdere

Gli utenti che sceglieranno in questi giorni di recarsi da euronics si ritrovano indubbiamente a fronteggiare una campagna promozionale di tutto rispetto, focalizzata questa volta più verso il mondo della casa, e dei prodotti accessori per l’abitazione, che gli smartphone di ultimo livello.

In prima pagina troviamo la prima offerta imperdibile, è infatti acquistabile il Dyson V12 Slim, un aspirapolvere portatile senza filo, caratterizzato da prestazioni al top, ed un prezzo di 499 euro. Le altre soluzioni presenti nella campagna sono tutte legate ad eccellenti macchine da caffè automatiche, tra cui ad esempio troviamo la Magnifica di casa De’Longhi, proposta a 499 euro, oppure la Serie 200 di Philips, proposta a 299 euro, per finire con la soluzione a capsule, la Nescafè Genio S, in vendita nel medesimo periodo a soli 74,90 euro. I dettagli ed i singoli sconti li potete trovare sul sito.