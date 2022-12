Conad vuole ritagliarsi il giusto spazio nella rivendita di elettronica, mettendo a disposizione di tutti gli utenti un volantino che non vuole assolutamente avere rivali sul territorio, una campagna promozionale di tutto rispetto, che assicura prezzi convenienti per tutti.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo periodo gli acquisti potranno essere completati, almeno in parte, anche online sul sito ufficiale, sebbene comunque il ritiro del prodotto desiderato sarà sempre da effettuare in negozio, non è prevista la spedizione a domicilio.

Conad, offerte che nessuno si sarebbe mai aspettato

Un volantino molto speciale è stato attivato proprio in questi giorni da Conad, all’interno del quale possiamo trovare un numero impressionante di prodotti in promozione, che rispecchiano alla perfezione le richieste dei consumatori. Lo smartphone coinvolto nel volantino non è altro che lo Xiaomi Redmi 9C, un best buy, se considerate il prezzo di 99 euro e le prestazioni offerte, in vendita sul mercato da ormai qualche mese.

Sempre restando nel mondo dell’elettronica, non manca anche il televisore LG da 32 pollici, un prodotto veramente economico, se considerate che comunque viene commercializzato a soli 179 euro, cifra assolutamente irrisoria sotto molteplici punti di vista. In ultimo, il consiglio è di acquistare molto presto anche il Gratì di Ariete, un prodotto iconico, che difficilmente non potete non conoscere, il cui prezzo è ultimamente letteralmente in caduta libera, poiché basteranno 34,90 euro per il suo acquisto definitivo.