WindTRE è esagerata, la promo dell’anno costa 7 euro con giga illimitati

Ci sono tanti utenti che stanno cercando di rientrare presso i gestori più blasonati tra i quali rientra di diritto anche WindTRE con tutti i dettagli delle ultime offerte.

Si tratta di contenuti in quantità rapportati ad una qualità fuori dal normale che in Europa viene riconosciuta come la migliore. In più i prezzi sembrano essere quello che era sempre mancato fino ad ora: WindTRE infatti ha abbassato nettamente il prezzo mensile delle sue promozioni, le quali questa volta cambiano nome. L’obiettivo resterà sempre lo stesso quindi, ovvero quello di rubare utenti alla concorrenza e di portarli dalla propria parte. In alcuni casi si tratterà anche di un rientro dei vecchi clienti.

WindTRE: ecco la proposta migliore ma solo per gli utenti che hanno già una promo in fibra, ecco la GO Unlimited Star+

Oggi non serve molto per costringere o meglio convincere un utente a cambiare gestore mobile. Infatti offrendo tanti contenuti le aziende si sono assicurate un continuo viavai di nuovi utenti, i quali magari soggiogati da prezzi molto bassi e soprattutto da contenuti molto ampi, decidono di cambiare il proprio provider di sempre. Tra i più interessanti ci sono soprattutto i gestori virtuali ma per placare questa continua ascesa, si sono intromessi i gestori più famosi di sempre.

Gli utenti che sono già con WindTRE, possono questa volta avere forse la migliore offerta nel mondo della telefonia mobile. La nuova GO Unlimited offre agli utenti minuti illimitati verso tutti, 200 SMS ma soprattutto giga senza limiti per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese.