Se desideri scoprire cosa sta facendo il tuo partner sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, dovresti sapere che controllare le sue azioni non è così impegnativo come potresti pensare. Lo spionaggio è diventato più semplice di quanto non sia mai stato prima grazie alle aggiunte di diverse funzionalità di WhatsApp che consentono il monitoraggio in tempo reale.

Considerando che WhatsApp ha più di 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, ti starai chiedendo perché mai dovresti spiare WhatsApp. Dopotutto, l’uso principale del software non è quello di nascondere i contenuti delle conversazioni? Sebbene ciò sia vero, ci sono una serie di buoni motivi per cui dovresti tenere d’occhio ciò che le persone stanno facendo su questo messenger.

WhatsApp, ecco 5 soluzioni software per controllare qualcuno

Se stai cercando uno strumento spia WhatsApp semplice e affidabile, uMobix è un’ottima alternativa per qualsiasi smartphone iOS o Android. Essendo una delle migliori applicazioni spia per Android, ha una miriade di funzionalità che ti consentono di monitorare i messaggi di WhatsApp e persino i movimenti GPS.

SpyBubble è un popolare programma per spiare le comunicazioni di WhatsApp grazie alla sua completa compatibilità, al monitoraggio in tempo reale e alla segnalazione degli screenshot. SpyBubble può aiutarti anche a recuperare i messaggi persi di WhatsApp.

Per spiare i messaggi di WhatsApp su Android, Cocospy rimarrà nascosto sul telefono di destinazione e utilizzerà una modalità invisibile affidabile. Le chat di WhatsApp, i tabulati telefonici e i file multimediali possono essere monitorati in modo discreto. Inoltre, non è richiesto alcun jailbreak o rooting per curiosare in qualsiasi discussione di WhatsApp.

SpyStealth è un’altra app di sorveglianza di WhatsApp per Android. Questo programma sembra essere estremamente semplice da usare. Ha anche molte funzioni, come il monitoraggio in tempo reale, la visualizzazione di qualsiasi conversazione WhatsApp su Android, i registri delle chiamate e così via.

Supponendo che ti stia chiedendo come spiare le conversazioni di WhatsApp su Android gratuitamente, l’opzione più semplice è utilizzare WhatsApp Web se hai accesso al dispositivo di destinazione. È una versione di WhatsApp basata sul Web che ti consente di utilizzare il messenger sul tuo PC o laptop.