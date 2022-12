Vodafone è impazzita, due offerte arrivano a 200 giga con la rete 5G

Sono molte le occasioni che ogni giorno gli utenti si ritrovano davanti per cambiare provider. Minuti senza limiti, messaggi senza limiti e soprattutto tanti giga per la connessione web in 4G o in 5G per navigare senza alcun tipo di limite e restrizione.

Proprio le grandi corazzate stanno incontrando tantissimi problemi ultimamente, visto il fiorire di tanti nuovi gestori che in un modo o nell’altro potrebbero dare il loro contributo nel far cambiare gestore a numerosi utenti. A tal proposito Vodafone ha scelto delle nuove offerte da lanciare sul mercato della telefonia mobile che questa volta non avranno pietà della concorrenza.

Vodafone continua a dettare legge con le sue offerte, sono arrivate le nuove che prendono il nome di Silver

Tra questi il più importante è senza dubbio Vodafone, che proprio nell’ultimo periodo ha deciso di irrompere con le sue migliori offerte del momento. Le nuovissime Silver non hanno infatti nulla da invidiare alle altre promo in gara, le quali infatti possono solo invidiare Vodafone sotto un punto di vista in particolare che è quello in riferimento alla qualità. Il celebre gestore britannico mette in campo due soluzioni diverse tra loro che non cambiano nel nome.

La prima continua a mostrare quanto visto già in passato ma con contenuti totalmente nuovi. Ci sono infatti minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi tipo di provider, messaggi senza limiti verso tutti e infine 150 giga per navigare sul web con il 5G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese. Segue poi l’altra offerta, la sorella maggiore, la quale con un prezzo di 9,99 € al mese permette di avere minuti ed SMS senza limiti ma con un corrispettivo pari a 200 giga di traffico dati in rete 4G per navigare sul web.