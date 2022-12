Unieuro sa come invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in questi giorni ha difatti lanciato un volantino veramente ricchissimo di sconti molto speciali, con prezzi in fortissimo ribasso rispetto al listino del momento.

Il rapporto qualità/prezzo è sin da subito molto conveniente per tutti coloro che decideranno di approfittarne, ecco quindi che il volantino assume un’altra connotazione, con la possibilità di godere degli sconti anche online sul sito ufficiale, il quale comunque promette la spedizione gratis verso il domicilio.

Tanti sconti, con offerte e codici gratis, vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram, iscrivetevi il prima possibile per spendere molto poco.

Unieuro, un risparmio di altissimo livello per tutti

Tantissimi sconti sono stati attivati da Unieuro nel periodo di Natale, gli utenti sono felici di avere l’occasione di acquistare alcuni dei prodotti più in voga di oggi, come ad esempio l’eccellente Galaxy S22, un terminale che ha fatto molto parlare di sé, e che al momento può essere acquistato mediante un esborso finale di soli 599 euro.

Coloro che vogliono restare in seno al mondo Samsung, ed allo stesso tempo sono disposti a spendere cifre decisamente superiori, allora potranno decidere di acquistare il bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G, top di gamma assoluto del 2022, in vendita a 969 euro.

In ultimo vi ricordiamo che sono ugualmente disponibili una importante selezione di prodotti a cifre inferiori ai 400 euro, tutti pronti per fare la differenza nonostante il prezzo relativamente basso, come Redmi Note 11S, ma anche Edge 30 Neo, Honor X8, Galaxy A53 e Realme C33. Le offerte sono raccolte direttamente sul sito ufficiale.