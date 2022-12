TIM Wonder a partire da 7 euro con 100GB in 5G, ecco 3 offerte

Capita ormai a tutti di pensare di cambiare, che sia magari vita o alcuni aspetti di essa.

Gli utenti che optano per una tale soluzione sono molti di più rispetto agli scorsi anni e al passato in generale, visto che adesso trovare un provider che offre più contenuti per un prezzo ribassato risulta molto più semplice, vista anche la moltitudine di gestori che esiste nel mondo della telefonia mobile italiana. La vecchia guardia però avrebbe deciso improvvisamente di alzare le antenne e riportare tutto allo stato originale. Ecco infatti TIM che propone di nuovo una delle sue offerte storiche insieme ad altre due nuove soluzioni.

TIM: sono arrivate le due nuove Wonder fino a 100GB ma ecco anche la Young per gli Under 25

TIM continua a privilegiare i suoi clienti più giovani, offrendo la celebre TIM YOUNG a soli 9,99 euro al mese per tutti gli Under 25. Questi ultimi avranno la possibilità di poter usufruire ogni mese di minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e soprattutto 100 giga per navigare sul web ogni mese in 5G.

Seguono poi le due Wonder, una da 7,99 e una da 9,99 euro al mese. La prima offre minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti con 70 giga in connessione 5G per il web. La seconda offerta permette di avere qualcosa in più ma parte comunque da minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS. Ecco però il colpaccio: qui gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura 100 giga in connessione 5G. Ora non resta altro che capire la compatibilità con la provenienza degli utenti che desiderano queste due nuove promo.