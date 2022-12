Twitter giovedì sera ha improvvisamente sospeso diversi giornalisti di alto profilo.

Ore dopo questa decisione, Musk ha affrontato uno dei giornalisti che aveva sospeso in una discussione audio su Twitter Space davanti a un pubblico di oltre 30.000 ascoltatori. Il giornalista sospeso, insieme a molti altri, ha trovato una via di accesso alla piattaforma attraverso la funzione audio del sito web.

“Doxx, sei stato sospeso. Fine della storia. Questo è tutto“, ha detto Musk, spiegando la sua ultima politica al gruppo, prima di andarsene pochi minuti dopo essersi unito alla discussione.

Musk si riferiva all’ultima modifica delle regole di Twitter sugli account che tracciano i jet privati, incluso uno di proprietà dello stesso Musk.

La discussione audio e la funzione Spaces di Twitter sono state bruscamente interrotte dopo che Musk è uscito dalla conversazione. Musk ha twittato, “stiamo correggendo un bug Legacy. Dovrebbe funzionare domani.”

Una questione personale?

La discussione ruotava intorno alla sospensione di numerosi giornalisti. I racconti di Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della CNN, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di The Intercept, Steve Herman di Voice of America e dei giornalisti indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster erano stati tutti sospesi da giovedì sera.

Anche l’account Twitter di Mastodon, una piattaforma annunciata come alternativa a Twitter, è stato sospeso giovedì sera presto. Gli account Twitter gestiti dai giornalisti di NBC News non sono stati in grado di twittare alcun collegamento alle pagine di Mastodon. Mastodon era, tuttavia, di tendenza su Twitter.

Musk ha affermato che le sospensioni derivano dalle nuove regole della piattaforma che vietano i tracker di jet privati, rispondendo a un tweet di Mike Solana, vicepresidente della società di venture capital Founders Fund, che ha notato che gli account sospesi avevano pubblicato collegamenti a tracker di jet su altri siti web.