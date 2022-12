Come ormai saprete, tra le prossime novità in arrivo sul mercato dei top di gamma Android c’è anche il nuovo OnePlus 11. Il suo debutto è infatti atteso nelle prossime settimane.

Proprio dalla Cina, in queste ore, arriva il primo teaser ufficiale del nuovo OnePlus 11. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

OnePlus 11: arriva il primo teaser ufficiale

Tramite Weibo, infatti, il brand ha rilasciato un breve video che anticipa l’arrivo dello smartphone, senza però rivelare alcun dettaglio. Il video, però, conferma alcune indiscrezioni sul progetto che erano emerse nelle scorse settimane. Vediamo tutti i dettagli sul nuovo flagship di casa OnePlus che raccoglierà l’eredità di OnePlus 10 Pro. Il primo video teaser del nuovo OnePlus 11 conferma la correttezza dei render “stampa” apparsi ad inizio dicembre online.

Il nuovo design posteriore dello smartphone viene, quindi, confermato e segna un’evoluzione per il top di gamma di OnePlus che introdurrà un elemento circolare per raggruppare le fotocamere posteriori. Il modulo delle fotocamere continuerà a riportare il brand Hasselblad con cui OnePlus continua la sua partnership. Confermata anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di un LED che “riempiranno” il modulo circolare dedicato al comparto fotografico.

Il render conferma anche la presenza di una colorazione in nero lucido per la scocca dello smartphone ma non va ad aggiungere ulteriori dettagli sul progetto. I leak delle ultime settimane ci hanno anticipato diversi dettagli sul progetto che, naturalmente, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nuova generazione del chipset top di gamma di casa Qualcomm che garantirà un ulteriore boost prestazionale. Da segnalare, stando ai rumor delle ultime settimane, la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.