Netflix ha cambiato numerosi aspetti della sua strategia commerciale nel corso di questo 2022. La piattaforma streaming, ad esempio, per restare in linea con il mercato è stata costretta ad applicare una serie di rincari sui prezzi nel corso degli ultimi mesi, rincari che hanno colpito grande parte del suo pubblico.

Netflix e le pubblicità: ecco il nuovo piano

Le rimodulazioni sui costi, originate dall’inflazione dilagante su scala mondiale così come dal desiderio di garantire al pubblico sempre più contenuti, hanno riguardato due dei tre attuali piani di visione. Nel dettaglio, i ticket interessati sono quello Premium e quello Standard.

Per quanto interessa il ticket Premium, per il pagamento mensile del piano di visione Netflix ora prevede un costo di 18,99 euro. Gli utenti che optano per questo piano avranno visione in contemporanea su un massimo di quattro schermi, così come la possibilità di guardare i contenuti con la tecnologia del 4K.

Il piano Standard prevede invece un prezzo di 12,99 euro ogni mese. I servizi, in questa circostanza, contemplano visione in contemporanea su due dispositivi e contenuti con la tecnologia del Full HD.

Sempre tra le grandi novità di Netflix in questo 2022, non si può accennare all’ultimo rivoluzionario cambiamento, la proposta di un ticket low cost il cui costo mensile è pari a soli 5,49 euro ogni mese. La peculiarità di questo abbonamento consiste nella presenza delle pubblicità. Al netto di un costo inferiore per accedere a tutta la galleria di contenuti di Netflix, gli utenti dovranno intervallare la visione tra un contenuto ed un altro con alcune inserzioni promozionali.