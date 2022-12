Iliad sta imprimendo un sprint ulteriore alla sua proposta commerciale durante questa stagione natalizia. Quella che era sino a qualche settimana fa la migliore proposta del gestore francese, ovvero la Giga 120, ha subito una rimodulazione in positivo nella Flash 120. I clienti che optano per questa ricaricabile pagheranno 7,99 euro ogni mese per ricevere telefonate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in rete.

Iliad, oltre la Flash 120 ecco altre tariffe da non perdere

La Flash 120 rappresenta però soltanto una delle migliori tariffe messe in campo da Iliad in occasione di queste settimane natalizie.

Non tutti sanno che nel mese di dicembre, gli abbonati possono ancora contare sui vantaggi della Giga 150. Questa promozione è confermata nella sua versione standard, con un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni e con chiamate senza limiti ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Presenti anche 6 Giga per navigare in roaming dall’estero.

Come alternativa per gli utenti che desiderano attivare una ricaricabile che non prevede la navigazione internet, Iliad risponde con la sua tariffa Solo Voce. In questa circostanza gli utenti si troveranno a pagare soli 4,99 euro ogni mese per avere un ticket che consente di chiamare tutti i numeri fissi e mobili senza limiti in Italia e all’estero. Anche questa promozione si attiva online attraverso il sito internet ufficiale del provider.

A chiudere il trittico di tariffe Iliad da attivare online, vi è la vantaggiosa promozione Dati 300 con 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese.