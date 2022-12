Iliad, offerta in fibra ottica con 5000 mega di velocità e promo mobile da 120GB

Entrando però in situazioni molto meno significative, si può pensare anche di cambiare semplicemente il proprio gestore di appartenenza, migrando quindi presso altre esperienze che potrebbero essere in ugual modo vantaggiose o addirittura migliori visti i prezzi o soprattutto i contenuti all’interno delle offerte che vengono proposte. Proprio da questo punto di vista sembrerebbe esserci l’imbarazzo della scelta con tantissimi gestori che riescono infatti a dire la loro senza alcun tipo di problema.

Il dominio sembrerebbe però destinato sempre ai soliti provider, tra i quali ormai risiede stabilmente anche quella che fino ha un paio d’anni fa veniva vista come una nuova proposta. Stiamo parlando chiaramente di Iliad, gestore italiano a tutti gli effetti che ormai detiene una grossa fetta di pubblico che consiste in circa 10 milioni di utenze. Il grande passo è stato fatto in maniera ulteriore quando Iliad ha lanciato la sua fibra ottica, la quale oggi risulta una soluzione davvero ottimale.

Iliad lancia ancora la sua fibra ottica che può essere sottoscritta con sconto da coloro che hanno l’offerta da 9,99 € al mese sul piano mobile

offerta in fibra ottica di Iliad davvero vantaggiosa per diversi motivi. Il primo è chiaramente il prezzo, il quale consiste in soli 19,99 € al mese per sempre se avete già una promozione mobile sul vostro smartphone. In caso contrario pagherete 23,99 € al mese. L’altro motivo per cui è veramente vantaggiosa è che offre chiamate senza limiti e soprattutto una velocità di rete complessiva pari a 5 gigabit per secondo.

Una delle offerte migliori da sottoscrivere è quella attuale che costa 9,99 €, ma per quanto riguarda il piano mobile. Avendo questa potrete avere anche la fibra ottica a prezzo di favore.