Quando si tratta di fare regali di Natale, farne uno ai cosiddetti gamers può essere più difficile di quanto sembri. Il 2022 è stato un anno particolarmente impegnativo e ricco di nuove uscite per i giocatori più appassionati. Ci sono stati nuovi generi, accessori, dispositivi e tanto altro tra cui farsi strada per scegliere il regalo perfetto.

Potresti avere le migliori intenzioni quando regali un videogioco, o un accessorio, o una qualsiasi altra cosa, ma i giocatori di vecchia data potrebbero aver già acquistato in passato la stessa cosa. Ecco perché di seguito troverai alcune idee regalo perfette per gamers di diversi tipi, siano essi fan sfegatati o meno di Nintendo, PlayStation, PC o Xbox, per tenere occupati tutti durante le festività natalizie. Troverai anche scelta tra alcuni accessori o dispositivi di altra natura.

Ricordiamo che rispetto allo scorso anno, la situazione delle scorte per PS5 e Xbox serie X/S non potrebbe essere più diversa, con entrambe le console ora prontamente disponibili presso la maggior parte dei principali rivenditori. In alcune zone, tuttavia, la situazione è ancora critica. Anche se una console nuova di zecca non è esattamente roba di scorta in fondo alla lista ipotetica dei migliori regali. L’elenco include anche alcune piccole aggiunte carine per sfruttare al massimo l’ultima generazione di hardware.

Migliori proposte per idee regalo pensate per i gamers

Miglior regalo in generale: Nintendo Switch OLED

Per fan della PlayStation: ‘God of War Ragnarok’

Regalo per fan di Xbox: 3 mesi di Xbox Game Pass

Per chi ama i LEGO: Lego Super Mario: The Mighty Bowser

Miglior proposta per gamers da mobile: controller Backbone One mobile

Il VR headset migliore: Meta Quest 2 128GB

Regalo per i fan di Mario: ‘Mario + Rabbids Sparks of Hope’

Per i fan della Marvel: Marvel’s Midnight Suns

Idea regalo per amanti dei giochi di ruolo: Dungeons & Dragons essentials kit

Miglior idea per Final Fantasy fans: ‘Crisis Core – Final Fantasy VII: Reunion’

Cosa regalare ai fan dell’horror: ‘The Quarry’

Il miglior regalo per i fan di Pokémon TCG: Pokémon Battle Academy

Regalo per giocatori di Nintendo Switch: ‘Splatoon 3’

Miglior tastiera gaming: Corsair K70 RGB pro gaming keyboard

Proposta per streamers: Elgato HD60 X

Nintendo Switch OLED

Come avrete notato dalla lista, la console Nintendo Switch OLED merita una menzione speciale. Rispetto a qualsiasi altra idea regalo, resta una delle migliori su cui puntare, ovviamente dipende anche dal budget che si ha a disposizione. Il Nintendo Switch OLED migliora il Nintendo Switch originale in ogni modo possibile. È dotato di uno schermo OLED da 7 pollici più grande, quindi noterai che i colori sono più vividi e i neri sono più scuri quando giochi in modalità portatile. C’è un cavalletto più robusto in modo che non cada, gli altoparlanti sono leggermente più efficienti ed è inclusa una porta Ethernet per giocare online in modo più affidabile.

God of War Ragnarok

Senza dubbio in cima alla lista dei migliori giochi di tutto il 2022 e per una buona ragione. Ragnarok è il seguito di God of War del 2018 e il capitolo finale della saga norrena di Kratos e Atreus. Non spoilereremo nulla, ma per chi ha giocato all’ultimo, ne vale sicuramente la pena.

Tre mesi di Xbox Game Pass

Di tutti i servizi in abbonamento offerti da Microsoft, PlayStation e Nintendo, Xbox Game Pass potrebbe essere proprio il migliore per il rapporto qualità-prezzo. Proprio come un servizio di streaming, il Game Pass consente agli utenti di accedere a una vasta libreria di titoli su console Xbox, PC e persino giochi cloud.

Lego Super Mario: The Mighty Bowser

Per i fan di Mario un po’ più grandi, questa impressionante e snodabile statuetta Lego Bowser misura una volta completata presenta parti mobili dal design complesso. Il famigerato cattivo ha braccia, gambe, coda, testa e occhi snodati e può demolire le torri di plastica del set lanciando dalla bocca una palla di fuoco attivata da un interruttore. Una costruzione composta da oltre 2.800 pezzi, include tanti piccoli dettagli divertenti che delizieranno i fan di Super Mario mentre costruiscono il re dei Koopa. Se si hanno delle figurine, si potrà rendere il tutto ancor più interattivo.

Controller Backbone One mobile

Disponibile sia per iOS che per Android. Permette di avere maggiore controllo sui titoli di gioco da mobile come Apex Legends Mobile, Genshin Impact e Diablo Immortal. Un controller dedicato non solo fornirà una maggiore fedeltà tattile, ma libererà anche lo spazio dello schermo dall’essere oscurato dai fastidiosi pollici.

Meta Quest 2 128GB

Per quanto riguarda le cuffie per realtà virtuale standalone, Meta Quest 2 è sicuramente il più user-friendly. Mentre altre configurazioni VR più potenti richiedono un PC con specifiche decenti per eseguire i giochi VR più impegnativi, Quest 2 funziona come un auricolare autonomo, quindi si può giocare praticamente ovunque. Il visore stesso è dotato di telecamere di tracciamento integrate, quindi ci si può spostare in uno spazio 3D con precisione. Con la “modalità Guardian” si potrà delineare uno spazio sicuro sul pavimento in modo che quando ci si sposta verso il bordo, un’utile griglia fungerà da guida.

‘Mario + Rabbids Sparks of Hope’

È il sequel recentemente pubblicato di Kingdom Battle che porta Mario, i suoi compagni e un esercito di bizzarri “conigli” in un’avventura tattica a turni. È un gioco di strategia sorprendentemente profondo che si basa su un sistema già unico trovato in Kingdom Battle.

Marvel’s Midnight Suns

I fan della Marvel quest’anno hanno avuto l’imbarazzo della scelta con due titoli eccellenti, con l’avvincente gioco mobile Marvel Snap e il gioco di ruolo tattico Midnight Suns. Quest’ultimo vede eroi di Dr Strange, Iron Man, Spider-Man e altri ancora collaborare per affrontare una minaccia soprannaturale. Proprio come i giochi XCOM di Firaxis, Midnight Suns è un’avventura a turni, ma questa ha una svolta. I turni sono dettati dal gioco di carte diverse per ogni eroe con il proprio effetto unico, creando un’avventura meccanicamente robusta che è più di un semplice scambio di tavolozza con un tema supereroico.

Dungeons & Dragons essentials kit

Se non si ha familiarità, DND è un gioco di ruolo da tavolo giocato tra 2-6 persone, con uno che funge da “dungeon master” (o DM) per narrare l’avventura e interpretare le missioni, i mostri e gli alleati del mondo, mentre gli altri giocatori controllano ciascuno il proprio personaggio.

Il kit essenziale include elementi base, un regolamento per i giocatori per prendere confidenza con il combattimento, suggerimenti per il gioco di ruolo e incantesimi e come costruire i propri personaggi da zero. Include anche una mappa della città in cui i giocatori inizieranno le loro avventure, 80 carte illustrate per oggetti e incantesimi, uno schermo per i dungeon master dietro cui sedersi mentre si pianifica il prossimo incontro con il nemico e, naturalmente, un set di dadi.

Se sei già un veterano di DND, il kit essenziale sembrerà abbastanza semplice rispetto ad altri, ma con molti aiuti visivi e suggerimenti, è perfetto per i nuovi giocatori che sperano di ottenere un regalo fantasy. In alternativa, se piace l’idea del gioco di ruolo, ma l’idea di inventare il personaggio da zero fa girare la testa, lo starter set recentemente aggiornato potrebbe essere una buona scelta.

‘Crisis Core – Final Fantasy VII: Reunion’

Uno dei giochi di ruolo più celebrati di tutti i tempi e con il remake del 2020 che promette di reimmaginare il classico per PS1, tutti i titoli associati all’interno sono pronti per lo stesso trattamento speciale e reinterpretazione. Crisis Core – Final Fantasy VII: Reunion è uno di questi spin-off. Pubblicato originariamente su PSP nel 2007, racconta la storia di Shinra SOLDIER, Zack Fair, prima degli eventi di FFVII, con le apparizioni di altri personaggi familiari, come Cloud, Aerith e Sephiroth.

Con grafica aggiornata, filmati e miglioramenti apportati al combattimento, è straordinario quanto Crisis Core sia cambiato pur mantenendo il fascino meccanico dell’originale per PSP. Potrebbe non essere così innovativo come Final Fantasy VII: Remake, ma è un eccellente compromesso, nonché ottima alternativa per la prossima rivisitazione di Final Fantasy VII – Rebirth – che dovrebbe uscire il prossimo anno. I fan accaniti di Final Fantasy non vorranno perderselo.

‘The Quarry’

È tanto un videogioco quanto un film interattivo, in cui i giocatori possono alla fine decidere il destino del suo vasto cast scena per scena. Un giusto tributo al genere slasher con un impressionante livello di profondità per ogni scenario. Se si vuole mettere giù il controller e goderselo come un’esperienza cinematografica, la sedia da regista del gioco permetterà di scegliere come reagirà ogni personaggio, quali sono le sue emozioni o anche se avranno una brutta fine.

Pokémon Battle Academy

Il gioco di carte collezionabili è popolare come non lo è mai stato tra vecchi e nuovi giocatori. Questo gioco è un ottimo punto di partenza. Il prodotto è presentato più come un gioco da tavolo, con un tappetino per due giocatori, oltre a tre mazzi di carte tra cui scegliere con i preferiti dai fan come Pikachu, Eevee e Cinderace e una serie di regole di base per far funzionare le cose. Il gioco completo è compatibile con altri prodotti del GCC Pokémon, quindi se capita di avere già alcune carte, si possono incorporare nei mazzi.

‘Splatoon 3’

Splatoon 3 è una delle migliori offerte multiplayer disponibili su Nintendo Switch, nonché uno dei giochi migliori per la piattaforma in generale. È una versione del genere adatta alle famiglie, in cui due squadre competono per coprire un’arena con quanta più vernice possibile utilizzando una varietà di armi a base di inchiostro.

Nintendo si è impegnata a mantenere il gioco aggiornato con nuove mappe e armi per i prossimi anni, quindi se stai cercando un gioco con una certa longevità, questo avrà un discreto chilometraggio. Considera che per accedere alle sue funzionalità online sarà necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Corsair K70 RGB pro gaming keyboard

L’ultima tastiera cablata di Corsair offre un’esperienza premium, senza ritardi e a bassa latenza che fa la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Esistono un numero ridicolo di scorciatoie sia per i giochi che per la produttività, tra cui l’attenuazione della luminosità RGB, un pulsante del torneo per disattivare rapidamente le macro, 50 profili integrati che si possono alternare in un attimo e controlli multimediali. I tasti premuti sono quasi istantanei. La tastiera presenta tuttavia interruttori che alcuni potrebbero odiare.

Elgato HD60 X

Infine, l’idea regalo suggerita per gli streamers. Elgato HD60 X è l’ultima scheda di acquisizione senza fronzoli dell’azienda. Destinato ai giocatori con una console di nuova generazione (PlayStation 5 o Xbox serie X), questo dispositivo eleverà qualsiasi configurazione di streamer Twitch. Ha un design migliore e più funzionale rispetto al vecchio HD 60S+, che supporta solo la riproduzione a 1080p, e le nuove funzionalità cambiano letteralmente il gioco. Supporta anche frequenze di aggiornamento variabili (VRR) e rimane fluido durante lo streaming. Sebbene supporti i contenuti in 4K HDR, lo fa solo a 30 fps, il che è un po’ deludente ma va considerato il prezzo che è una buona via di mezzo.