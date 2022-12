Euronics raccoglie in un volantino davvero unico nel suo genere, le migliori occasioni del periodo, cercando di convincere sempre più utenti all’acquisto di smartphone e di prodotti di elettronica generale. I prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità di godere di un risparmio ben superiore alle aspettative.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, risulta essere sin da subito aperto a tutti, in questo modo si ha la possibilità di accedervi in ogni negozio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o comunque vincoli territoriali. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche distribuiti no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Euronics, sorprese infinite in questi giorni

Grandissimi sconti vi attendono nel periodo corrente da Euronics, i prezzi sono molto bassi e non riguardano solamente gli smartphone, infatti nella campagna promozionale troviamo tantissime occasioni per spendere poco, legate anche ad elettrodomestici per la casa.

In prima pagina spicca senza dubbio il bellissimo Dyson V12 Slim, un aspirapolvere che sta facendo molto discutere (in positivo), disponibile a 499 euro, senza comunque dimenticarsi anche dell’importante selezione di macchine da caffè automatiche. Il modello migliore è senza dubbio la De’Longhi Magnifica, il cui prezzo si aggira attorno ai 399 euro, scendendo di 100 euro circa incrociamo poi la Serie 200 di Philips, per finire con il modello a cialde, quale è appunto la Nescafè Genio S, disponibile a 74,90 euro. I dettagli del volantino sono raccolti sul sito.