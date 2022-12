Esselunga ha la meglio su un numero sempre più grande di rivenditori di elettronica, proprio in questi giorni, giustamente in occasione del Natale, l’azienda ha lanciato un volantino al cui interno si possono trovare moltissimi prezzi bassi da cogliere assolutamente al volo.

Per approfittare degli ottimi sconti presentati da Esselunga, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in quanto i prezzi legati alla tecnologia non sono attivi online sul sito ufficiale. A prescindere da ciò, gli acquisti sono legati alla solita garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica, e sono anche no brand, nel momento in cui si parla di telefonia mobile.

Esselunga, ecco quali sono i prodotti da acquistare subito

Splendide offerte nello Speciale Multimediale di Esselunga pensato per il Natale 2022, gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter fronteggiare una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, data la grande mole degli sconti effettivamente attivati dall’azienda.

Il focus, a dispetto di quanto vediamo altrove, pare essere mirato prima di tutto sul mondo Apple, dove si trovano in promozione la coppia iPhone 13 e iPhone 12. Il modello più vecchio viene proposto a soli 679 euro, una cifra eccellente, con 128GB di memoria interna, che ricordiamo essere non espandibile. Nel caso in cui foste interessati alla variante più recente, quindi all’iPhone 13, l’esborso dovrà essere di 798 euro.

Aggiungendo 1 euro alla spesa, infine, sarà possibile avere in cambio anche le Cuffie Jaz, sovrauricolari di ottima qualità, considerando che il prezzo di listino è di 69 euro.