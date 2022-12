L’operatore virtuale CoopVoce, in occasione delle festività natalizie, ha recentemente deciso di raddoppiare i Giga di alcune sue offerte, stiamo parlando per la precisione di Evo 30 ed Evo 100.

Questa nuova iniziativa è dedicata a coloro che preferiscono l’attivazione online, in questo caso anche con nuovo numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce raddoppia i Giga in occasione del Natale

Con la cosiddetta Promo Natale Digital, disponibile fino al 9 Gennaio 2023, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, il quantitativo di traffico dati incluso con le offerte Evo 30 e Evo 100 viene dunque raddoppiato, passando rispettivamente a 60 Giga, invece di 30 Giga e 200 Giga invece di 100 Giga ogni mese.

Nel suo sito ufficiale, aggiornato in queste ore con la nuova promozione natalizia, CoopVoce indica che i Giga delle offerte raddoppiano “per sempre”, dunque fino a quando il cliente non disattiva l’offerta. Attivando l’offerta Evo 30 avrete dunque minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 60 GB di traffico internet a 6.90 euro al mese.

Scegliendo invece la Evo 100 l’operatore vi propone minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 200 Giga di traffico internet al prezzo mensile di 8.90 euro. Si ricorda sempre che con CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, i clienti utilizzano la rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, come viene riportato nei documenti di trasparenza tariffaria. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.