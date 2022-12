CoopVoce è il re dei virtuali, le EVO costano 4 euro e arrivano a 100GB

Da tempo diversi gestori stanno riuscendo a lanciare delle nuove offerte, proprio per contrastare quelle nuove realtà che stanno prendendo pian piano il sopravvento. Ci sono i soliti provider a cui tutti sono abituati, mentre ci sono poi anche altri gestori che sono nati da poco ma che riescono a mettere in campo ma si l’esperienza giusta per portare dalla propria parte un gran numero di nuovi utenti.

Un esempio può essere chiaramente quello dei gestori virtuali, i quali oggi sono talmente tanti che enunciarli singolarmente risulterebbe davvero complicato e soprattutto prolisso. Queste aziende che prima gli utenti tendevano a scartare a priori per una questione di qualità, sono riuscite a livellare la distanza che c’era con i gestori di telefonia mobile più blasonati, tra i quali ricordiamo i nomi più alti sonanti che possono essere ad esempio Vodafone, Iliad e TIM.

Tra questi si inserisce il virtuale CoopVoce, con tutte le sue migliori offerte del momento che includono il meglio tra contenuti e prezzi.

CoopVoce porta agli utenti la sua qualità con le tre offerte EVO per eccellenza: ecco prezzi e contenuti

Stando a quanto riportato, CoopVoce sta proponendo ancora sul sito ufficiale le sue migliori offerte che sono in realtà tre. Queste rispondono al nome di EVO.

Si parte dalla prima che costa 4,90 € ed offre minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti. La seconda invece aumenta i contenuti portando anche 30 giga oltre a minuti senza limiti e 1000 messaggi verso tutti. Il prezzo di 6,90 €. L’ultima cambia per il prezzo, che è di 8,90 € al mese, e per i giga che sono 100.