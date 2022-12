Il gruppo di hacker Anonymous ha avvertito Elon Musk di “aspettarsi” un video che accusava il miliardario CEO di Tesla e SpaceX di rovinare vite manipolando i mercati delle criptovalute.

“Questo è un messaggio di Anonymous per Elon Musk“, ha detto sabato una persona che indossa la tipica maschera di Guy Fawkes del gruppo in un video pubblicato su YouTube e Facebook.

“Negli ultimi anni hai goduto di una delle reputazioni più favorevoli di chiunque nella classe dei miliardari perché hai attinto al desiderio che molti di noi hanno di vivere in un mondo con auto elettriche, oltre al successo avuto a seguito dell’esplorazione dello spazio, ma recentemente le persone hanno iniziato a vederti come nient’altro che un altro tizio ricco e narcisista che ha un disperato bisogno di attenzioni“, hanno continuato.

Un avvertimento che fa rabbrividire

“Sembra che la tua ricerca per salvare il mondo sia più radicata in un complesso di superiorità che in una reale preoccupazione per l’umanità.”

Accanto a spezzoni di notizie, la persona anonima continua: “Questo è stato ovvio per i vostri dipendenti da molto tempo, che hanno dovuto affrontare condizioni intollerabili sotto il vostro comando per anni. E lo hanno capito anche i bambini che lavorano nelle vostre miniere di litio all’estero, che stanno distruggendo anche l’ambiente locale“.

Il video continua dicendo che “molte” altre società stanno lavorando all’esplorazione dello spazio e ai veicoli elettrici, ma Musk è “l’unico CEO che ha guadagnato un seguito attraverso la condivisione di queste notizie sui social media”.