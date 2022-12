Manca ormai poco più di una settimana alla festività del Natale e i big del settore gaming hanno dato ufficialmente il via alle offerte e agli sconti del periodo natalizio. Tra queste, c’è ad esempio Microsoft che ha da poco avviato la promo denominata Countdown Sale 2022 con tanti giochi in sconto per Xbox Series X, S e per Xbox One. Vi è poi anche Nintendo che ha invece lanciato le offerte del Natale sul proprio Nintendo eShop.

Xbox e Nintendo, al via le offerte e gli sconti per le festività natalizie

I vari big del settore gaming hanno da poco avviato le proprie offerte per il periodo natalizio. Come già detto, Microsoft ha reso disponibile la promo Countdown Sale 2022. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

FIFA 23 Standard Edition a 39,99 euro

Far Cry 6 Deluxe Edition a 29,69 euro

Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 29,99 euro

Assassin’s Creed Valhalla a 23,09 euro

Cyberpunk 2077 a 34,99 euro

Call of Duty Modern Warfare 2 Edizione Cassaforte a 87,99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 8,99 euro

TOM Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,89 euro

Oltre a Microsoft, anche Nintendo ha da poco dato il via alle sue offerte sul Nintendo eShop. Ecco qui di seguito alcune di queste.