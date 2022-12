WindTre non vuole lasciare il benché minimo campo agli altri operatori nel campo della telefonia mobile e risponde ad Iliad ed alla sua nuova promozione Flash 120. La tariffa che il provider arancione ha messo in campo per i suoi nuovi abbonati si chiama WindTre Star+.

WindTre, altra tariffa con 100 Giga da attivare

La WindTre Star+ rappresenta una delle migliori iniziative sul fronte della telefonia mobile, grazie ad un mix che propone consumi senza limiti con costi da vero e proprio ribasso.

Nel dettaglio, gli abbonati avranno un ticket che prevede 100 Giga per la connessione di rete, anche con la velocità del 5G laddove disponibile sul territorio, con chiamate senza limiti verso tutti e con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti che decidono di attivare queste tariffe di WindTre dovranno rispettare una serie di condizioni. I clienti, ad esempio, dovranno aggiungere al costo per il rinnovo mensile una quota dal valore di 10 euro per attivazione e dotazione della SIM.

Contestualmente, gli utenti si dovranno anche impegnare ad effettuare l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili prevede un tempo di lavoro pari ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Gli abbonati interessati dovranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore sul territorio italiano. Almeno per il momento non è prevista nessuna attivazione online per la WindTre Star+.