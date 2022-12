WhatsApp a Natale diviene ancor di più un importante centro di comunicazione per gli utenti sparsi in tutto il mondo. Soprattutto in queste settimane caratterizzate dallo shopping natalizio e dai tradizionali regali per parenti, amici e conoscenti, però, l’attenzione degli utenti deve essere molto alta. Le insidie dei malintenzionati sono infatti dietro l’angolo.

WhatsApp, le fake news sui buoni regalo a Natale

I cybercriminali ancora in queste settimane stanno condividendo una serie di fake news molto pericolose, con il semplice scopo di attivare l’attenzione del pubblico.

Le fake news riguardano la possibilità di acquisire completamente a costo zero una serie di buoni coupon da spendere proprio in occasione dello shopping natalizio. Questi buoni coupon, tendenzialmente, hanno un valore non inferiore ai 100 euro e possono essere utilizzati per acquisti sia presso i principali marchi della moda che presso i principali marchi dell’hi-tech.

La promessa del coupon agli utenti viene garantita con un link. Coloro che cliccano su questo link sono indirizzati su di un form che deve essere compilato in ogni suo campo.

Il sondaggio, creato ad hoc dagli stessi malintenzionati, ha un unico scopo: cercare di rubare in pochi secondi i dati sensibili delle vittime. Le informazioni potrebbero riguardare numeri di cellulare, recapiti fisici ed anche informazioni anagrafiche.

Come ovvio, in seguito alla compilazione di questo form, nessun buono sconto viene elargito ai lettori su WhatsApp. In caso di anomalie, gli utenti sono chiamati a segnalare ai tecnici della chat eventuali messaggi sospetti attraverso il servizio assistenza. La segnalazione è strategica per evitare il proliferare di queste truffe.