WhatsApp, 2 trucchi extra che offrono gratis l'invisibilità e il recupero dei messaggi

Probabilmente gli utenti non sanno ancora di dover attendere qualche giorno per beneficiare di alcune grandi novità che riguarderanno soprattutto il mondo mobile. Le persone che si servono ogni giorno di WhatsApp stanno aspettando con tanta ansia il contenuto del prossimo aggiornamento, il quale con grande probabilità riguarderà alcune novità di cui già si parlava diverse settimane fa tra le varie indiscrezioni.

Ovviamente WhatsApp dispone già di tantissime funzionalità, le quali col passare del tempo sembrerebbero essere state apprezzate anche da coloro che erano più scettici. Ora però bisogna anche guardare al di fuori di quei limiti, quelli imposti dalla celebre applicazione di messaggistica che può essere implementata da alcune applicazioni di terze parti.

Diversi utenti infatti non conoscono alcune funzionalità che possono essere utilizzate senza infrangere la legge.

WhatsApp: ci sono alcune funzioni che potete utilizzare ma solo scaricando app di terze parti

Qualcuno ne aveva già sentito parlare ma ora si è avuta la conferma: tutti i messaggi che trovate come eliminati all’interno della vostra chat prima ancora di averli letti, possono essere recuperati. La cosa importante è avere prima che avvenga l’eliminazione l’applicazione che serve sul vostro smartphone. Si tratta di un applicativo di terze parti che prende il nome di WAMR, soluzione che intercetta le notifiche in arrivo con il relativo contenuto salvandolo definitivamente.

C’è poi anche la possibilità di intercettare i messaggi in arrivo all’interno di un ulteriore piattaforma, la quale vi consentirà dunque di leggere tutto senza dover essere per forza online. Quello che ne deriverà grazie ad Unseen sarà anche il non aggiornamento del vostro ultimo accesso.