Vodafone, il weekend prima di Natale con 2 offerte da 200GB in 5G

Per diversi anni la telefonia mobile è stata vista come un qualcosa di raramente sostituibile dagli utenti, i quali infatti anche col telefono di casa non hanno potuto fare a meno di avere sullo smartphone una promozione di questo tipo. I tanti gestori che si occupano appunto di soluzioni del genere si sono affollati a più riprese per provare a mettere in circolo delle promozioni mobili degne di nota per via dei contenuti ma soprattutto per via della qualità.

proprio la qualità sembra essere un affare prettamente di Vodafone che è il miglior gestore in Europa da questo punto di vista. Ovviamente ora l’obiettivo è riuscire a mettere aziende del genere in età difficoltà e infatti tutti i provider si stanno realizzando alla grande proprio con le loro migliori opzioni.

Vodafone lancia le sue nuove Silver che includono il meglio al loro interno per pochi euro mensili: ecco fino a 200GB in 5G

La grande volontà di un gestore come Vodafone si vede ad occhio nudo, soprattutto quando sceglie di abbassare sensibilmente il prezzo delle offerte proponendo una nuova gamma. A testimoniare tutto questo ci pensano le nuove promozioni mobili che sono state lanciate all’interno di una gamma fino ad ora inedita.

Le nuove Silver sono al momento due e cambiano per prezzo e giga. Entrambe infatti permettono di avere minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi provider italiano e non solo. La prima delle due che costa 7,99 € al mese, consente di avere 150 giga in 5G, mentre la seconda con 9,99 € al mese per chi la sceglie, offre fino a 200 giga.