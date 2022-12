Di recente si è ampiamente parlato delle offerte di portabilità di TIM per quanto riguarda il mese di dicembre, con prezzo minimo delle offerte che partivano da 7,99 euro al mese. Il periodo natalizio si sta avvicinando e l’operatore telefonico blu ha delle sorprese in serbo per i nuovi e i già clienti.

TIM infatti proporrà a breve un’offerta con Giga illimitati e 5G ad un prezzo davvero imbattibile. Infatti, secondo quanto riferito da MondoMobileWeb, verrà lanciata un’opzione molto particolare nell’iniziativa “Promo Rush Natale“. Scopriamo di seguito in cosa consiste.

TIM, ecco la Promo Rush Natale di cui tutti parlano

Nello specifico, la nuova offerta di TIM si presenta con Giga illimitati in 5G e si può ottenere con navigazione senza limiti (600 Giga per un mese e uso conforme a buona fede) su rete mobile di quinta generazione senza alcun consto di attivazione. L’unico pagamento da effettuare sarà quello della mensilità da 4,99 euro.

La velocità massima che riesce a garantire in download è di 2 Gbps; in upload è invece pari a 150 Mbps. Sarà sufficiente trovarsi in una zona coperta dalla rete 5G di TIM e avere un dispositivo che supporti la rete di quinta generazione.

Da smartphone e tablet sarà quindi possibile visionare contenuti multimediali in HD o anche in Ultra HD 4K. Ovviamente il consumo di questi Giga dovrà avvenire con priorità rispetto ai dati inclusi nel piano tariffario già attivo.

Per capire se la promozione è attiva sul proprio numero TIM, ci si dovrà recare sull’App MyTim, Area Clienti MyTIM del sito ufficiale, a partire dal 20 dicembre prossimo salvo cambiamenti.