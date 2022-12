TIM distrugge Vodafone con le due Wonder e la Young da 100GB in 5G

Da diverso tempo tanti nuovi gestori stanno cercando di proporre soluzioni che possano danneggiare soprattutto i gestori più famosi. Tra queste rientrano offerte piene di contenuti e con prezzi molto più bassi del solito. A rappresentare tale categoria, quella dei gestori rivoluzionari, ci pensano soprattutto i provider virtuali che da qualche anno stanno prendendo sempre più terreno.

Effettivamente non ci sono dubbi in merito alla questione che vede questa particolare tipologia di gestori essere sempre più presi in considerazione dal pubblico, il quale non si limita più ai nomi più blasonati.

L’obiettivo di TIM ad esempio sarebbe quindi quello di mettere sotto ancora una volta tutte quelle case minori che starebbero riuscendo pian piano a risalire la china. Ora però bisogna un attimo capire quali sono le esigenze del cliente, il quale spesso si limita ad avere meno contenuti e un prezzo ancora più basso. In situazioni del genere però bisognerebbe valutare quella che è la grande qualità, con la ricezione disponibile quasi ovunque e soprattutto con un servizio clienti di altissimo livello che spesso altre aziende non offrono.

TIM lancia le sue due nuove offerte Wonder che distruggono la concorrenza senza problemi, ecco cosa offrono

Le due nuove offerte di cui tutti parlano prendono il nome di Wonder, rispettivamente FIVE e SIX.

Queste due soluzioni mobili hanno in comune veramente molto, con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso e 1000 messaggi verso tutti. Quello che cambia sono i giga e il prezzo, visto che la prima offre 70 giga in 5G a 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 100 giga in 5G a 9,99 € al mese.