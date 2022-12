The Sandbox: i festeggiamenti di Playboy si spostano nel metaverso

È tempo di festeggiamenti per Playboy! La rivista compie ben 69 anni e celebrerà il grande evento all’interno della community The Sandbox, nel metaverso. Quest’ultimo però non sarà il solo a ricevere regali, poiché i partecipanti avranno diritto ad una serie di ricompense inedite.

The Sandbox: in arrivo fantastici regali anche per i partecipanti

Per chi non lo sapesse, The Sandbox è un gioco “play-to-earn” che unisce la tecnologia blockchain, DeFi e NFT nel metaverso 3D. Grazie a questa si possono creare e personalizzare i propri giochi e le risorse digitali, servendosi di strumenti di progettazione gratuiti.

Ma arriviamo al momento clou, ovvero alla parte riguardante l’evento speciale: Playboy e The Sandbox rilasceranno una collezione di NFT a tema. Si inizierà dalla prima copertina risalente all’Aprile del 1956 per poi arrivare ai giorni nostri. Inoltre i presenti avranno modo di ottenere una ricompensa nel caso in cui si possiedano degli avatar Playboy Rabbitars e Playboy Party People, oppure si potranno ricevere oggetti digitale da collezione denominati Playboy 69th Birthday.

Ricordiamo che già lo scorso anno Playboy aveva fatto un passo verso il metaverso con la creazione del coniglietto, la villa MetaMansion. In essa era possibile interagire con mini-giochi ed eventi esclusivi. The Sandbox negli ultimi anni ha collaborato con oltre 400 brand, tra cui Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears e Atari.

Ma quindi, quando si potrà prendere parte all’evento dell’anno? Tutto questo è già disponibile e lo sarà fino al 19 dicembre, quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi!