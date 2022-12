SIM Swap, un fenomeno in crescita che può idealmente colpire un numero sempre più grande di utenti, causando non pochi problemi a coloro che effettivamente si potrebbero trovare con il numero di telefono completamente clonato, ed un furto potenziale di dati sensibili.

Il meccanismo che regola in parte la truffa è anche relativamente semplice, nel corso del primo step il malvivente acquisisce più informazioni possibili relative alla vittima in questione, ad esempio dati personali, risposte a domande segrete e simili, anche semplicemente tramite il profilo del social network. Fatto questo provvede ad inoltrare richiesta di cambio SIM all’operatore telefonico, lamentando la perdita della SIM ricaricabile o il furto, e segnalando un nuovo indirizzo a cui effettuare la rispettiva spedizione.

SIM Swap, il fenomeno in crescita che preoccupa gli utenti

Una volta che è entrato in possesso della vostra SIM ricaricabile, il malfattore ha libero accesso a moltissimi dati, come ad esempio gli SMS di autenticazione della banca, o anche di Google, accedendo così a email, conto corrente e denaro, semplicemente mediante la pressione di un singolo click.

Proteggersi da questo fenomeno è allo stesso tempo semplice e molto complesso, poiché da un lato potrebbe effettivamente colpire chiunque, dall’altro invece il consiglio che vi possiamo dare è di non condividere troppe informazioni personali in rete, in modo da essere sempre protetti da qualsivoglia attacco hacker o di malviventi senza scrupoli che potrebbero danneggiarvi non poco.