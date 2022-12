Il servizio Prime Video di Amazon è sempre più popolare in Italia. In poco tempo, la piattaforma streaming si è ritagliata un ampio spazio in un mercato molto ricco di competitors. Gli utenti che optano per un abbonamento ad Amazon Prime Video, in attesa del ritorno della Champions League a febbraio, potranno gustarsi film e serie tv, tra cui anche titoli a sfondo natalizio come lo speciale LOL-Chi ride è fuori.

Amazon Prime Video conferma il suo periodo di prova

La ricca proposta televisiva di Prime Video, che vede nella Champions League il suo più importante punto, si coniuga con una proposta commerciale altrettanto competivi per gli abbonati.

Ad oggi, Prime Video di Amazon rappresenta un servizio unico nel suo genere, data la conferma del periodo di prova. Se altre piattaforme hanno eliminato tale caratteristica, gli utenti di Amazon hanno ancora la possibilità di accedere ad un un mese di visione completamente a costo zero.

I clienti che optano per il periodo di prova potranno successivamente scegliere se restare nell’abbonamento o meno, senza la presenza di un vincolo formale. Una volta concluso il mese di prima, il servizio potrà essere rinnovato al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo annuale di 49 euro.

Ulteriore possibilità per avere Prime Video a costo zero è garantita dall’offerta commerciale di Vodafone ed della sua piattaforma streaming, Vodafone TV. Al semplice prezzo di 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.