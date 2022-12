La convenienza di Postepay non è certamente in discussione. Soprattutto in questo periodo natalizio, sono molti gli utenti che stanno utilizzando la carta di credito ricaricabile per dare vita ai loro acquisti legati ai tradizionali regali per parenti, amici e conoscenti. Al netto della convenienza, però, i possessori di Postepay devono tenere gli occhi aperti per evitare i tentativi di phishing in rete che sono ancora molto numerosi.

Postepay, anche a Natale proliferano le truffe

I tentativi di truffa seguono lo stesso schema già vincente per gli hacker nelle precedenti settimane. I malintenzionati, infatti, inviano agli utenti finte comunicazioni attraverso cui si garantiscono ipotetici accrediti sulla carta. Un modello di comunicazione via mail o SMS da evitare è il seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Attraverso la proposta di un accredito, il cui valore spesso è anche superiore alla somma di 1000 euro, gli hacker spingono gli utenti a cliccare su alcuni link in allegato alle suddette comunicazioni.

Coloro che decidono di cliccare su questi link si espongono a un vero cavalli di Troia. Bastano infatti pochi minuti ed alcuni click ai cybercriminali per accedere ai dati riservati degli utenti Postepay. In alcune circostanze, i malintenzionati potrebbero addirittura accedere alle credenziali home banking degli utenti di Poste Italiane.

Inutile dire che, in quest’ultima circostanza, il rischio per il pubblico sarebbe doppio e riguarderebbe anche la tenuta dei propri fondi sulla carta. Poste Italiane, per difendere i suoi utenti da queste truffe, ha comunque messo a disposizione un servizio assistenza ad hoc, al numero 800.00.33.22.