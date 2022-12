L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato la nuova offerta denominata 300% Digital a meno di 10 euro al mese in promozioni.

Vi ricordo che PosteMobile è un operatore virtuale Full MVNO di proprietà di PostePay, attualmente risulta attivo su rete Vodafone in tecnologia 2G, 4G e 4G+. Ricordiamoci insieme cosa comprende l’offerta.

PosteMobile proroga la 300% Digital

L’offerta 300% Digital è l’unica offerta solo dati attualmente in commercio, l’operatore si rivolge a tutti i nuovi clienti sia con nuovo numero che in portabilità. In ogni caso, l’offerta è attivabile soltanto nel sito ufficiale di PosteMobile, dove è possibile scegliere tra acquisto online o con ricontatto telefonico.

Tutti i nuovi clienti possono effettuarne l’attivazione ancora fino al 22 Gennaio 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Si tratta ormai dell’ottava proroga applicata a questa offerta, lanciata ufficialmente lo scorso 16 Maggio 2022. Con l’offerta 300% Digital attiva sulla propria linea, ogni mese si ottengono 300 Giga di traffico dati con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Inoltre, è prevista anche una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS, nello specifico a 18 centesimi di euro per ogni minuto di chiamata (senza scatto alla risposta e con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi) e per ogni messaggio inviato. Per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.