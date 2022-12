Iliad regala la fibra ottica quasi gratis, ecco anche le offerte con più di 100GB

Si ritorna a parlare volentieri di Iliad, gestore che negli ultimi anni è stato in grado di attirare verso di sé anche i più convinti utenti di tanti grandi gestori italiani. Ora come ora è davvero difficile dire di no a questo provider, il quale raggruppa al suo interno delle offerte clamorose che includono a loro volta contenuti a valanga.

Proprio questa è una delle peculiarità da parte di questo gestore, ovvero di dare l’impressione ai suoi utenti di non terminare mai i giga così come i minuti e i messaggi. Le promozioni disponibili restano sempre le stesse e fanno molto rumore visti i prezzi estremamente più bassi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza per opportunità analoghe.

Iliad: ancora disponibili le due promo migliori tra le quali rientra ufficialmente la grande Giga 150 a 9,99 euro al mese per sempre

Come è possibile notare sul sito ufficiale, l’offerta che è stata forse la più clamorosa degli ultimi tempi, risulta ancora disponibile. Stiamo parlando della promozione che porta la fibra di Iliad nelle case degli italiani per un massimo di 24,99 € al mese.

Parliamo di massimo visto che il prezzo minimo consentito è di 19,99 € al mese ma solo per gli utenti mobili di Iliad, i quali hanno un’offerta che costi almeno 9,99 € al mese con pagamento automatico. Questa soluzione al suo interno include minuti senza limiti verso tutti i gestori da telefono fisso ma soprattutto una connessione velocissima con 5 gigabit di velocità totale.

Torna però una vecchia conoscenza, l’offerta da 150 giga con tutto senza limiti al prezzo di 9,99 € al mese per gli smartphone. Ricordiamo che il 5G è gratis.