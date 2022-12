Anche per il periodo natalizio il noto operatore telefonico Iliad sta proponendo un vasto catalogo di offerte di rete mobile davvero notevoli. Tra queste, c’è anche la tanto amata offerta Iliad Flash 120. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile soltanto fino a qualche giorno fa, ma ora Iliad ha deciso di renderla disponibile ancora per qualche giorno.

Iliad continua a proporre un vasto catalogo di offerte tra cui Iliad Flash 120

Continuano senza sosta le varie offerte del noto operatore telefonico francese Iliad. In particolare, come già accennato, per tutti gli interessati sarà ancora possibile attivare una delle offerte più apprezzate del momento. Si tratta di Iliad Flash 120 e sarebbe dovuta essere disponibile fino a poco tempo fa.

Ora, però, l’operatore telefonico ha deciso di rendere felice gli utenti e ha prorogato la sua disponibilità fino al prossimo 29 dicembre 2022, salvo ovviamente ulteriori proroghe. Iliad Flash 120 è un’offerta molto apprezzata poiché, ad un prezzo di soli 7,99 euro al mese, include 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

Nel catalogo di offerte mobile attualmente disponibili, ci sono poi le offerte Iliad Giga 150 e Iliad Voce. La prima offerta comprende ogni mese 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese. La seconda offerta, invece, ha un costo di soli 4,99 euro al mese ed offre comunque minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 MB di traffico dati.