Iliad è in prima lotta per la leadership del mercato della telefonia in Italia. Il gestore francese in questo mese di dicembre conferma tutta la sua competitività non soltanto grazie alle classiche promozioni per la telefonia mobile, ma anche grazie alle vantaggiose offerte sul fronte della telefonia fissa. In particolare modo, gli utenti hanno ora la possibilità di attivare interessanti tariffe per la Fibra ottica.

Iliad, offerte a prezzi low cost per la Fibra

La strategia di Iliad per la telefonia fissa è molto simile a quella già prevista per la telefonia mobile. Gli utenti che optano per la Fibra ottica potranno ottenere massima convenienza in quanto a consumi a fronte dei dei costi più bassi del mercato.

Gli utenti che scelgono la Fibra del gestore francese possono sottoscrivere la promozione Iliad Box. Gli abbonati, in questa circostanza, si troveranno a pagare soli 15,99 euro ogni mese con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e con internet senza limiti con le velocità classiche della Fibra ottica, sino a 4 Gbps.

Il costo di 15,99 euro rappresenta un costo scontato valido soltanto per coloro che già hanno una SIM attiva. In caso di clienti senza ricaricabile, il prezzo per la medesima offerta di Fibra ottica sarà invece di 23,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nell’una che nell’altra circostanza gli abbonati dovranno aggiungere un costo di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa è da intendersi una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.