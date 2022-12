A luglio, Enel ha dichiarato di prevedere quest’anno un utile core ordinario di circa 15 miliardi di euro, escludendo le voci associate a operazioni una tantum come acquisizioni o cessioni, contro un obiettivo precedente di 14,7 miliardi.

I bassi prezzi dell’energia elettrica, il calo della domanda e lo spostamento verso l’energia rinnovabile hanno ridotto i margini delle grandi utility in tutta Europa negli ultimi anni, spingendo le vendite di asset.

“Pensiamo che il debito sarà di 38 miliardi di euro per la fine dell’anno“, ha detto a Reuters Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, in un’intervista a margine del Bloomberg New Energy Finance Future of Energy Summit a Londra.

La società, che si sta concentrando sulle reti e sull’energia pulita, sta cercando di vendere fino a 6 miliardi di euro di asset fino al 2019 per aiutare a finanziare la crescita.

Nell’ambito del suo programma di dismissione, Enel ha venduto gli asset di gas upstream in Italia mentre la vendita degli asset di gas upstream in Algeria è quasi completata, ha affermato Starace.

Nuove prospettive all’orizzonte

“Abbiamo ceduto circa 4,6 o 4,7 miliardi di euro di asset su un totale di 6 miliardi. Ormai abbiamo quasi finito con la vendita del gas algerino, che speriamo di chiudere a novembre”, ha detto Starace.

Tuttavia, la società non ha intenzione di vendere Endesa che “si sta evolvendo nella giusta direzione”, ha affermato Starace.

Enel vuole anche vendere la sua centrale a carbone Reftinskaya da 3.700 megawatt nella regione russa degli Urali, che è la più grande delle quattro centrali elettriche gestite da Enel Russia.

“Per ora siamo fermi. Il processo sta richiedendo più tempo di quanto pensassimo“, ha detto Starace, aggiungendo che i potenziali acquirenti sono russi e cinesi. Enel prevede inoltre di acquisire una società di distribuzione in Brasile.

“Il Brasile potrebbe essere percepito come un luogo rischioso, ma pensiamo che sia troppo teso. Stiamo esaminando attivamente le cessioni di società di distribuzione lì e speriamo di avere successo nell’acquistarne una “, ha aggiunto Starace.