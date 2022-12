CoopVoce è folle, con le EVO ecco 100 giga a partire da soli 4,90 euro al mese

Non bisogna mai biasimare quelle piccole realtà che pian piano potrebbero diventare grandi, proprio come è accaduto per CoopVoce. Il famoso gestore virtuale oggi è più che una realtà affermata, soprattutto grazie alle offerte che durante l’ultimo anno sono riuscite a battere qualsiasi altro provider. Si tratta di soluzioni molto vantaggiose sotto ogni punto di vista.

CoopVoce propone una gamma di offerte sempreverde: la EVO non scade mai e comprende tre offerte fino a 100 giga

CoopVoce non può tirarsi indietro dall’offrire ancora una volta le sue migliori offerte. Giocare le carte più forti risulta fondamentale in un periodo del genere, dove parecchie famiglie acquistano un nuovo smartphone per magari i figli più piccoli che quindi dovranno scegliere un gestore. Quello virtuale sta facendo di tutto pur di portare dalla propria parte una fitta rete di nuovi clienti, i quali potranno adeguarsi a tre offerte della celebre gamma EVO.

Questa si compone innanzitutto della prima offerta che ogni mese permette di avere minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti ad un prezzo di 4,90 € al mese per sempre.

Le altre due soluzioni aumentano nettamente il livello da parte del celebre gestore virtuale molto acclamato dalla critica. Ci sono infatti all’interno di entrambe le due promo finali minuti senza alcun limite verso chiunque, 1000 SMS verso tutti e tanti giga. La prima delle ultime due offre infatti 30 giga al prezzo finale di soli 6,90 € al mese per sempre, mentre la seconda consente di avere 100 giga ad un prezzo mensile di soli 8,90 € per sempre.