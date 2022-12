Android gratis sul Play Store con 10 titoli a pagamento, ecco la lista

Questa volta gli utenti Android potranno beneficiare di una promozione clamorosa che riguarda proprio il Play Store. All’interno del famosissimo market ci saranno dei titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis. Ovviamente l’offerta durerà solo per pochi giorni, per cui il solito consiglio che diamo è quello di scaricare tutto al più presto possibile.

Tutti gli utenti che sono entusiasti di aver ricevuto questa grande possibilità dal mondo Android, dovrebbero guardare anche al di fuori. Le offerte migliori a quanto pare, almeno per quanto concerne cose fisiche da acquistare, sono disponibili proprio su Amazon. Il colosso del mondo e-commerce per i regali di Natale ha deciso di concedere delle offerte stratosferiche con prezzi al minimo storico. Tutti sono disponibili all’interno del nostro canale Telegram ufficiale, il quale conta ormai oltre 71 mila utenti attivi. Per entrare gratuitamente in qualsiasi momento, basta solo ed esclusivamente cliccare qui.

Android oggi regala una grande opportunità ai suoi clienti: tutti possono andare sul Play Store e scaricare tutti i titoli di questa lista in maniera gratuita

Proprio qui in basso è disponibile la lista che tutti gli utenti che amano Android vorrebbero avere. Al suo interno ci sono sia applicazioni che giochi, tutti i titoli a pagamento solo per questa giornata sono diventati gratis. Per poterli scaricare direttamente sul vostro dispositivo mobile marchiato a fuoco del robottino verde, dovete semplicemente cliccare sui link che seguono il nome.