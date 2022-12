Deve esserti successo ad un certo punto: sei in un posto rumoroso e il volume massimo impostato come predefinito sul tuo smartphone Android non è proprio il massimo. Di conseguenza, non sei in grado di ascoltare la musica negli auricolari in modo chiaro come dovrebbe essere. In circostanze come questa, spesso ci si chiede come aumentare il volume al di sopra della sua impostazione massima.

A parte il fatto che c’è un motivo per cui alcuni dispositivi fermano il livello massimo a una soglia specifica, anche per tentare di prevenire problemi di udito (potresti esserti imbattuto in alcuni pop-up che ti chiedono se sei veramente sicuro di volerlo alzare), il volume potrebbe effettivamente essere troppo basso in determinate impostazioni per poter ascoltare adeguatamente la musica.

Amplifier è l’app per il tuo device Android

Lo sa anche Google, motivo per cui l’azienda ha reso disponibile gratuitamente l’applicazione Amplifier sul Play Store. Questa applicazione è progettata per rendere più semplice per le persone con problemi di udito ascoltare le conversazioni e l’audio dei media riprodotti sul telefono. I dispositivi con una versione Android 8.1 o superiore possono utilizzare questa soluzione. Dopo aver concesso all’app i diritti appropriati, per iniziare a utilizzarla non ti resta che toccare l’opzione “Media telefono”. Ciò ti consentirà di controllare come amplificare l’audio e aumentare le frequenze.

Successivamente, è possibile eseguire un test facendo clic sul simbolo della musica che si trova nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. In ogni caso, se il programma Amplifier non soddisfa le tue esigenze, potresti voler indagare sulle configurazioni audio del device che stai utilizzando, oltre a contemplare la possibilità di scaricare un software di equalizzazione (basta, ad esempio, cercare “audio booster” sul Play Store per trovare diverse soluzioni utilizzate da un buon numero di utenti).