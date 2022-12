Avete ancora poco tempo a disposizione per i regali di Natale, sebbene comunque su Amazon le offerte durino fino al 22 dicembre, perché allora non approfittare di una selezione di regali tech a prezzi quasi gratis?

Amazon: ecco la lista dei regali tech

I regali tech più amati dal popolo nerd in Italia sono tantissimi, ma se avete un budget assolutamente low cost, allora potete partire dalla Tazza a forma di obiettivo fotocamera, un’ottica da 24-105mm che funge da tazza, perfetta per tenere in caldo le vostre bevande, ad un prezzo inferiore ai 18 euro (LINK).

Molto in voga in questo periodo è anche il nuovo Echo Dot, l’altoparlante di Amazon di quinta generazione, acquistabile dagli utenti a soli 29 euro (LINK), oppure lo SwitchBot, un interruttore universale, compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, che potrà attivare/spegnere la luce al posto vostro, con una spesa di soli 25 euro (LINK).

Le altre proposte disponibili su Amazon spaziano da il video per smartphone, composto da treppiede e microfono professionale, in vendita a 49 euro (LINK), ma anche i dispositivi che vi permettono di trovare gli oggetti senza troppi problemi, parliamo infatti di Tile Mate (disponibile a 18 euro, LINK) e del comunissimo Apple Airtag a 49 euro.

Se arrivati a questo punto non sapeste ancora cosa fare, sono presenti la Mi Band 7 a soli 60 euro, oppure anche le bellissime Fire TV Stick, in promozione a partire da 26 euro (LINK).