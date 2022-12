Il 4G nasconde una falla molto più grande di quanto potreste mai pensare, la vostra connessione potrebbe essere a rischio, ed allo stesso tempo i dati personali potrebbero venire rubati da malviventi, i quali li utilizzerebbero a proprio piacimento.

La connessione più utilizzata al mondo è ad oggi il 4G, data l’assenza del 5G in moltissime aree del pianeta, e lo spegnimento del 3G in altre, gli utenti sono soliti sfruttare questo standard per potersi collegare alla rete e fruire di una infinità di servizi. Da diverso tempo, tuttavia, alcuni ricercatori hanno malauguratamente scoperto una falla che potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

4G, la falla è molto pericolosa

La falla offrirebbe la malaugurata possibilità ai malviventi di intromettersi tra provider ed host, in altre parole, con il giusto budget e l’attrezzatura adeguata, potrebbero creare una falsa antenna, alla quale lo smartphone si collegherebbe, pensando di essersi collegato al classico ripetitore. Il risultato sarebbe devastante, poiché il malvivente potrebbe difatti accedere a tutto quanto digitate con il vostro smartphone, scoprendo ogni vostra password o informazione personale.

Di questo problema si è a conoscenza da diverso tempo ormai, tuttavia non esiste un modo efficace per evitarlo, se non prestare la massima attenzione. Onde evitare inutili allarmismi, ricordiamo comunque che è una possibilità remota, il malvivente deve avervi proprio preso di mira, oltre che disporre personalmente di attrezzature molto costose, difficilmente reperibili, e di abilità che superano le normali conoscenze di una persona qualunque.