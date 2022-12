I commenti falsi e spam che vengono pubblicati nella sezione dei commenti dei video dei creators sono ormai milioni. Utilizzando la sezione dei commenti di un video di YouTube, alcune persone tentano anche di truffare.

Dopo aver ricevuto così tanta attenzione dai creators, la piattaforma di streaming sta finalmente implementando nuove misure di sicurezza per prevenire questi comportamenti. Nel caso in cui un utente non rispetti le linee guida, YouTube ha dichiarato che inizierà ad emettere degli avvisi di warning.

Se l’utente continua a pubblicare commenti inappropriati, YouTube potrebbe vietarne la pubblicazione per un massimo di 24 ore, secondo un post pubblicato su TeamYouTube e firmato “Rob“. Secondo il post di Rob, “I nostri test hanno dimostrato che questi avvisi/timeout riducono il rischio che le persone lascino di nuovo commenti simili”.

Tra poco disponibile anche in italiano

Attualmente, l’avviso è accessibile solo per i commenti in inglese, ma Rob afferma che hanno in programma di estenderlo presto ad altre lingue. Inoltre, l’azienda ha migliorato la sua capacità di riconoscere i bot nelle live chat e lo spam nei commenti.

Quest’anno, numerosi creatori, tra cui Jacksepticeye, MKBHD e Linus Tech Tips, sono stati invasi da commenti spam nei commenti. Sebbene lo spam possa assumere molte forme diverse, ce ne sono molti copiati e incollati che sponsorizzano società a caso. YouTube ha risposto introducendo un metodo per rendere più rigorosa la moderazione dei commenti e sta eliminando le tecniche che consentono alle persone di infastidire i creators. Speriamo davvero che questi passaggi riducano i tassi di spam.