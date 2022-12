Jenna Ortega, una giovane attrice assolutamente alla ribalta nel corso delle ultime settimane, spopolata sui social per la fantastica interpretazione di Mercoledì, nell’omonima serie di Netflix, in particolare per la scena del balletto, non è nuova alla piattaforma di streaming. In molti sicuramente la ricorderanno per l’apparizione nella seconda stagione di You, e proprio oggi ci si domanda se comparirà anche nella stagione 4, in rilascio sulla piattaforma il 9 febbraio 2023.

Gli episodi in arrivo narreranno la nuova vita di Joe Goldberg, la quale deciderà di trasferirsi a Londra, lasciando Los Angeles alle spalle, con l’obiettivo di una nuova vita, ma anche di una identità completamente rinnovata, per vivere tranquillamente nell’anonimato, dopo tutto quanto è successo nelle stagioni precedenti. Le anticipazioni trapelate in rete non parlano del possibile ritorno dell’Ortega, ma le domande dei fan ogni giorno crescono sempre di più.

You 4 e Ortega, il binomio perfetto?

Ci dispiace deludervi, a prima vista sembra alquanto improbabile che Jenna Ortega possa effettivamente tornare nella stagione 4 di You, sebbene la star non si sia mai effettivamente congedata dalla presenza all’interno della serie TV. La speranza è che i produttori possano pensare di reintrodurla nella stagione 5, proprio per rilanciare la serie, sfruttando in parte la crescente popolarità della giovane attrice, la quale attirerebbe nuova linfa vitale negli episodi futuri.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, o conferme, da parte dello staff e dell’attrice, anche se il tempo che resta prima del lancio è davvero pochissimo.