Per proteggere, giustamente oseremmo dire, la privacy degli utenti, tutti i principali social network hanno recentemente introdotto la funzione di blocco, che impedirebbe ad un determinato profilo di contattarvi, e di accedere eventualmente alla vostra pagina (ad esempio su Facebook). Anche WhatsApp ha introdotto una funzione molto simile, soluzione apprezzatissima, ma che allo stesso tempo può essere facilmente aggirata.

Il trucchetto di cui vi parliamo oggi non richiede l’installazione di software aggiuntivi, né fa riferimento ad applicazioni di terze parti, è un piccolo espediente che ognuno di noi può mettere in atto per raggiungere lo scopo prefissato, e così riuscire a contattare un profilo che in precedenza ci ha effettivamente bloccati.

WhatsApp, il trucco per contattare chi vi ha bloccato

Il trucchetto è molto semplice, per ottenere il risultato sperato dovete richiedere l’aiuto di un contatto in comune, che in un certo senso farà da tramite fra le parti. Il meccanismo infatti richiede che questo contatto vada a creare un gruppo nel quale aggiunge sia voi che la persona che vi ha bloccato; il creatore può in un secondo momento abbandonare il gruppo stesso, lasciando all’interno le due parti che altrimenti non si sarebbero mai potute contattare direttamente, il gioco è fatto.

Un piccolo e semplicissimo espediente che non richiede altro che 5 minuti di “lavoro”, ed ovviamente l’aiuto di una terza persona, pronta a sposare la vostra causa, per raggiungere l’obiettivo finale. Il tutto è legale e completamente gratis.