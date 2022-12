Nel corso di queste settimane le truffe legate a WhatsApp impazzano senza sosta. I malintenzionati della rete, forte del seguito sempre più ampio della chat di messaggistica, tentano di ingannare gli utenti attraverso fake news e catene. Le conversazioni sono quindi una fonte di grandi pericoli per il pubblico, anche se – sempre in ambito WhatsApp – non possono essere sottovalutate nemmeno le foto profilo.

WhatsApp, nuovi rischi per l’uso improprio della foto profilo

I cybercriminali da tempo hanno trovato nelle foto profilo di WhatsApp una vera e propria fonte di guadagno. Gli hacker si fanno forti di una discutibile norma della chat di messaggistica istantanea, norma che differisce da quelle dei principali social network e chat. A differenza di altre piattaforme, su WhatsApp non solo eventuali sconosciuti possono accedere alle immagini profilo degli utenti, ma al tempo stesso hanno anche la facoltà di scattare una serie di screenshot.

Non c’è da sorprendersi, quindi, a guardare i numeri che evidenziano come gli episodi legati a furti d’identità siano nettamente aumentati nelle ultime settimane. Stesso discorso anche per la proliferazione dei famosi profili fake.

La soluzione migliore per evitare ogni problema, in questa circostanza, sarebbe la cancellazione dell’immagine. Al tempo stesso però gli iscritti a WhatsApp hanno la possibilità di mettere in atto una pratica meno “invasiva” e “definitiva”. Attraverso il menù Impostazioni, vi è infatti la possibilità di condividere la propria foto del profilo solo con i contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una sorta di mediazione per chi intende difendere la propria sicurezza senza rinunciare alla foto di copertina.