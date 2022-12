WhasApp, i tre trucchi nascosti e segreti che dovete scoprire per avere tutto

Gli utenti stanno avendo pian piano la prova di come WhatsApp sia un’applicazione che dedica il suo continuo aggiornamento alle tendenze spesso anche indicate dal pubblico. Come ormai era stato anticipato da tempo, gli ultimi aggiornamenti stanno comportando dei cambiamenti importanti che non vanno però a snaturare per nulla quelli che sono i canoni principali della celebre, i più famosa al mondo, applicazione di messaggistica istantanea. Con oltre 2 miliardi di utenti del mondo, WhatsApp si distingue ancora una volta come la piattaforma da battere anche se al di fuori di essa ci sono delle opportunità di altissimo livello.

Nonostante questo gli utenti dovrebbero sapere che al di fuori di WhatsApp ci sono delle applicazioni di terze parti che concedono funzionalità extra e segrete.

WhatsApp non offre queste funzionalità ma potete trovarla direttamente sul web con applicazioni di terze parti

Stando a quanto riportato, sono ancora tanti gli utenti che vogliono spiare altre persone su WhatsApp utilizzando un’applicazione. Per farlo basterà scaricare un applicativo di terze parti che prende ufficialmente il nome di Whats Tracker. Con questo si potrà sapere in diretta l’orario preciso di entrata in WhatsApp o dell’uscita dall’applicazione della persona che sceglie di spiare.

L’altra applicazione perfetta per essere in questo caso invisibili si chiama invece Unseen. Potrete infatti lasciare che la piattaforma intercetti per voi tutti i messaggi in modo da farveli leggere al di fuori di WhatsApp. Il risultato sarà nessun ultimo accesso aggiornato e nessuno stato segnato come online.

C’è poi anche WAMR, app perfetta ch vi consentirà di leggere ugualmente i messaggi che i vostr interlocutori cancellano prima che voi li leggiate.