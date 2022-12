In Casa VW si parla concretamente di novità. Ai proprietari di ID.4 2021, in alcuni casi anche 2022, negli Stati Uniti, converrà recarsi dai rivenditori locali per effettuare l’aggiornamento del software, con tanto di sostituzione della batteria dell’auto da 12 volt.

La comunicazione è arrivata recentemente dal Gruppo Volkswagen, che ha offerto ai suoi clienti un aggiornamento molto interessante. Gran parte di quest’ultimo riguarderà la ricarica della batteria presso le stazioni Electrify America, essendo che VW ha in corso una collaborazione utile ad offrire tre anni di ricariche gratuite.

VW ID.4, novità per tutti i clienti del marchio, ecco quali

L’aggiornamento del software consentirà ai clienti di settare il navigatore, così da cercare in maniera specifica le colonnine di ricarica trovabili lungo il tragitto facendo una divisione tra provider e quelle più veloci, anche se il viaggio è già iniziato.

Ulteriore interessante funzionalità è quella che prende il nome di “Auto Hold” e si attiva nel momento in cui l’auto è completamente ferma. In tal caso il conducente potrà rilasciare il pedale del freno senza dover inserire quello meccanico; l’Auto Hold riuscirà a mantenere la vettura ferma fino a quando il pedale dell’acceleratore non sarà premuto nuovamente. Inoltre, la funzionalità può essere disattivata in ogni momento.

Per concludere, il display digitale ID.Cockpit smostrerà più informazioni, fra cui la percentuale dello stato di carica, oltre alla modalità di guida che abbiamo in uso in quel momento: se Eco, Comfort, Sport, Custom o Traction. Il conducente potrà ottenere informazioni aggiornate sui dati di guida correnti e la temperatura dell’ambiente esterno.