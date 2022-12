Importanti novità sono state introdotte da Vodafone per quanto riguarda il cambio intestatario o il subentro sulla medesima SIM Vodafone, operazioni che fino a poco tempo fa potevano essere eseguite da tutti gli utenti a titolo completamente gratuite, diventano effettivamente a pagamento.

Fino a pochi giorni fa, le suddette operazioni potevano essere richieste da terzi, infatti bastava una delega e la copia dei documenti dell’intestatario, da oggi, invece, sarà sempre necessaria la presenza del titolare della SIM, in modo da smorzare le complesse situazioni a cui più volte siamo andati in contro più o meno tutti in passato. La decisione dell’operatore di un cambio così importante, pensiamo possa essere anche in parte dettata dalle continue portabilità messe in atto dagli utenti, i quali poi decidevano di appoggiarsi al subentro o al passaggio di proprietà, per sopperire a mancanze di vario tipo.

Vodafone, brutta sorpresa per gli utenti, ecco la novità

Se tutto questo era completamente gratuito, da oggi viene richiesto il versamento di un piccolo contributo, corrispondente per l’esattezza a 10 euro per ogni operatore. Prendiamo un esempio, una SIM inserita in uno smartphone di un ragazzo è intestata al padre, ed effettivamente si vuole cambiare operatore; fino a ieri bastava presentare la delega con i documenti alla nuova azienda, ed il gioco era pressoché fatto, con l’introduzione della nuova norma, è strettamente necessario che tali operazioni vengano svolte direttamente dal papà (quindi l’intestatario), o che prima del cambio operatore si paghino i 10 euro per il cambio intestazione.