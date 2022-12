US Air Force, lanciato ufficialmente il primo missile ipersonico operativo

Sarebbe arrivato ufficialmente un nuovo risultato per quanto riguarda lo sviluppo dei missili ipersonici. Di recente infatti i test avrebbero portato al successo del primo prototipo che riguarderebbe un missile ipersonico definitivo. A condurre le prove e a ufficializzare il tutto ci ha pensato il noto ente USAF, United States Air Force. Per tutti quelli che non sapessero di cosa si tratta, un missile ipersonico corrisponde ad una nuova arma di risposta rapida. Il nome con cui viene identificata può essere ARROW (ARRW) o AGM-183.

Si tratta quindi della prima soluzione ipersonica per gli Stati Uniti che raggiunge quindi lo Stato operativo. Non è stato condiviso alcun dato in merito alla velocità della testata durante quelle che sono state le fasi delle pubblicazioni ufficiali. Secondo quanto riportato è però sarebbe semplice capire che le velocità saranno superiori ai 6000 km/h, detti anche MACH 5.

Missile ipersonico ARROW pronto per essere arruolato: ecco alcune parole estratte dalle comunicazioni ufficiali

I test sono stati venduti proprio venerdì scorso 9 dicembre all’interno di un campo di addestramento in California, con l’ufficialità che è arrivata questo lunedì. Di seguito è riportato un breve estratto all’interno del quale si comunica ufficialmente che l’operazione ha avuto:

“Questo test è stato il primo lancio di un missile operativo prototipo completo. In seguito alla separazione dell’ARRW dall’aereo, ha raggiunto velocità ipersoniche superiori a cinque volte la velocità del suono, ha completato la sua traiettoria di volo ed è esploso nell’area terminale. Le indicazioni mostrano che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.“