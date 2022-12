un-lago-ghiacciato-fa-spaventare-tutti-accade-un-fenomeno-strano

Potresti non aver mai sentito parlare di un lago ghiacciato sul quale è possibile vedere grosse bolle d’aria. Se è così, dovresti cercare di visitare quel lago, uno dei più profondi e antichi del mondo. Le persone che lo hanno visitato hanno detto di aver avuto la netta impressione di trovarti su un altro pianeta.

Stiamo parlando del lago Abraham, in Canada, un bacino idrico sul fiume North Saskatchewan nell’Alberta occidentale. È stato appositamente istituito nel 1972 in conseguenza della costruzione della diga di Bighorn, che è una diga che prende il nome da un importante residente della valle che visse durante il XIX secolo.

Il Lago Abraham in Canada è ricco di ‘bolle di ghiaccio’

Ha una superficie di 53,7 km2 e una lunghezza di 32 km, ma la sua caratteristica più notevole è un fenomeno del tutto naturale che si svolge tra due mari superbi, limpidi e freddi. La regione ha una lunghezza totale di 32 km. Sotto lo strato di ghiaccio si possono vedere grandi bolle d’aria, e queste bolle, che crescono in conseguenza delle emissioni di gas metano, vengono chiamate dagli specialisti “bolle di ghiaccio” o “bolle congelate”. Queste bolle sono paragonabili alle bolle ghiacciate che si possono vedere sotto il Lago Bianco in Svizzera.

Stiamo parlando di un fenomeno non solo raro ma anche spettacolare, ed è proprio questo fenomeno che ha reso il lago molto conosciuto tra i fotografi. Fikret Onal è una di queste persone, e fornisce una spiegazione approfondita dell’evento insolito: “Il gas metano che viene rilasciato dal fondo del lago si congela una volta che si avvicina abbastanza alla superficie. Le bolle continuano ad impilarsi uno sotto l’altro mentre il tempo continua a diventare sempre più freddo durante la stagione invernale.”

Il risultato è un panorama surreale dato dalle tante bolle intrappolate sotto lo strato di ghiaccio, come afferma il fotografo paesaggista: “Non era la prima volta che camminavo su un lago ghiacciato, ma il lago ghiacciato di Abraham mi ha sicuramente fatto sentire, per la prima volta completamente a disagio per la sua bellezza.” Insomma, se vi trovate in quelle zone non potete non fermarvi ad ammirare il lago in questione.